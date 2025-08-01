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Reptiloid х Лауд

Tulum
Красная улица, 174/3

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Reptiloid — в прошлом один из самых именитых комиков России, а теперь самый неординарный диджей современной сцены. Рустам возвращается в Тулум, что бы сотворить историю вновь! Лауд — популярный электронный проект из Уфы, в состав которого входит три артиста: Виталий Александров (Taly), Рамиль Абдеев (Goddeem) и Сергей Куликов (Smith). Своей главной задачей Лауд видит создание и развитие электронной музыки в России, что предполагает отказ от жанровых рамок. Коллектив воспринимает любой звук как вызов и охотно экспериментирует со звучанием.

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