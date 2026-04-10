Трибьют-шоу — шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. Lana Del Rey Tribute — единственный трибьют в РФ, который передаёт максимально похожее звучание и атмосферу живых выступлений иконы стиля. В этот вечер для тебя прозвучат лучшие песни и полюбившиеся всему миру бессмертные хиты.