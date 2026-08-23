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Культурно-гастрономический вечер «Миры Миядзаки»

Детектив, где Вы?, Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ты встречал леса, населённые духами, поезда, мчащиеся по воде, ведьм, открывающих пекарни? Если нет, то всё впереди, ведь миры Хаяо Миядзаки ждут момента встречи с тобой. А если ты уже с ними знаком и сказочные имена – Тихиро, Хаул, Тоторо, Сан, Навсикая и Кики – занимают особое вместо в сердце, то приходи в барное путешествие. На встрече филолог, культуролог Чернова Анастасия расскажет, из каких сказок, легенд, мифов и традиций складывалась вселенная Миядзаки, почему его персонажи так притягивают, что скрывается за образами духов, магии, природы и детства и какие тайны можно обнаружить в знакомых фильмах. А чтобы погружение было полным, гостей будут ждать яркие авторские напитки, вдохновлённые мирами Миядзаки — красочные, необычные и созданные специально в духе вечера. Какова сказка на вкус? Два коктейля и закуска включены. Бронь в ТГ

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