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Самобытный электронный проект из Санкт-Петербурга, работающий в жанре «аудиовизуальный этнофутуризм». Музыканты сочетают тяжелые басовые ритмы (трэп, электронную танцевальную музыку) с семплами православных песнопений, колокольным звоном, народными песнями и советскими цитатами.
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