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Oligarkh

Парковка двор, Карасунская, 80

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Самобытный электронный проект из Санкт-Петербурга, работающий в жанре «аудиовизуальный этнофутуризм». Музыканты сочетают тяжелые басовые ритмы (трэп, электронную танцевальную музыку) с семплами православных песнопений, колокольным звоном, народными песнями и советскими цитатами.

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