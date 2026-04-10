Самобытный электронный проект из Санкт-Петербурга, работающий в жанре «аудиовизуальный этнофутуризм». Музыканты сочетают тяжелые басовые ритмы (трэп, электронную танцевальную музыку) с семплами православных песнопений, колокольным звоном, народными песнями и советскими цитатами.