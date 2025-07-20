Какая женщина хоть раз в жизни не мечтала о курортном романе с богатым и известным мужчиной? Маяковский, Тургенев, Достоевский, Чехов, Бунин, Горький, Набоков — все они не единожды отдыхали на курортах в окружении прекрасных дам, которым посвящали стихи, романы и закаты. Приходи на эксклюзивный антистендап, на котором расскажут удивительные истории любви, измен и страсти знаменитых писателей. Всегда ли курортный роман был таким, каким мы его себе представляем сегодня? Может ли страсть на отдыхе перерасти в серьёзные отношения? И какого это — быть музой гения хотя бы на одну ночь? Ведущие – Чернова Анастасия и Анна Клименко – расскажут лёгкие, интимные, забавные и романтичные истории любви писателей на отдыхе. А авторские коктейли создадут нужную атмосферу влюблённости. Два коктейля и закуски в духе обсуждаемой темы включены в стоимость. Бронь в ТГ