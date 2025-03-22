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Утренний кофе-рейв — тусовка для тех, кто выбирает ранние подъемы вместо ночных приключений. Диджей, музыка, танцы и крутые незнакомцы — всё, как на настоящем рейве, только без последствий. А для бодрости — литры кофе, потому что рейв без бодрости — просто скучные посиделки. Зацепи утро по-новому!
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