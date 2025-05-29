Возраст 18+
Стендап
Про событие
Кирилл Мозговой: импровизация вживую! Участник онлайн- и ТВ-проектов! Юмор, рождённый на твоих глазах: живая импровизация, тестирование шуток и диалог с залом. Уникальный формат, где комедия создаётся «здесь и сейчас» — рискованные эксперименты, искры смеха и моменты, которые не повторить
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