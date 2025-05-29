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Кириллово стендап шоу

The Rock Bar Small Stage, Красная улица, 76литА

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Кирилл Мозговой: импровизация вживую! Участник онлайн- и ТВ-проектов! Юмор, рождённый на твоих глазах: живая импровизация, тестирование шуток и диалог с залом. Уникальный формат, где комедия создаётся «здесь и сейчас» — рискованные эксперименты, искры смеха и моменты, которые не повторить

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