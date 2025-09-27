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Единственный осенний kick the face на фабрике. В этот раз к едет Tritium — Hardstyle/Uptempo-продюсер из столицы, чьи треки разрывают танцполы в РФ и далеко за её пределами. И конечно же, всеми уже знакомые артисты из южной столицы. В этот раз сентябрь будет гореть под hardcore/hardstyle/uptempo/oldschool LINE UP: TRITIUM (msk) PIXELBOB MECHANICAL ROOM TERROIZ DANCE NOISE VERIGO
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