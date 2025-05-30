Группа из Краснодара, смешивающая металкор, постхардкор, рэпкор и альтернативный метал. Песни группы описывают сложные жизненные ситуации, из которых далеко не всегда получается легко выйти победителем. Группа готовит для тебя новую программу, насквозь пропитанную эмоциями, энергией, и настоящей южной жарой. Тебя ждут как новые песни, так и дорогие сердцу бэнгеры. Будет как всегда душевно и чертовски зажигательно! Не вздумай пропустить один из главных концертов этой весны в Краснодаре!