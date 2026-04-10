Говорят, кто не любит джаз, не умеет наслаждаться жизнью… Под твои аплодисменты: Алёна Корнева и «Джаз Мафия» представляют джаз-трааааамвай. В программе: Джазовая зарубежная классика и любимые русские хиты, дерзко обрамленные в джазовые аранжировки. Под звуки клавиш, бас-гитары, саксофона и вокала тебя ждёт неповторимое путешествие по любимому городу. Трамвайная остановка «ул. Горького», пересечение с ул. Коммунаров в сторону кооперативного рынка Краснодар ул. Горького. 20 сентября в 19:00 и 21:00