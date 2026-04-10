ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Джаз в трамвае

улица имени Максима Горького

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Говорят, кто не любит джаз, не умеет наслаждаться жизнью… Под твои аплодисменты: Алёна Корнева и «Джаз Мафия» представляют джаз-трааааамвай. В программе: Джазовая зарубежная классика и любимые русские хиты, дерзко обрамленные в джазовые аранжировки. Под звуки клавиш, бас-гитары, саксофона и вокала тебя ждёт неповторимое путешествие по любимому городу. Трамвайная остановка «ул. Горького», пересечение с ул. Коммунаров в сторону кооперативного рынка Краснодар ул. Горького. 20 сентября в 19:00 и 21:00

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста