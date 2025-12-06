ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Игроки

Театр Veritas
Красноармейская улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Такая заманчивая, соблазнительная вещь эта «игра на счастье». Сядешь играть в маленький банчик.. глядишь, а маленькая игра как раз закончилась большой. Как часто стереотипно эта мысль закрадывается в головы людей: когда ничем неприметный одноклассник-троечник вдруг становится миллионером или дамочка без образования и выдающихся способностей улетает жить в дорогостоящую страну. Только вот счастье — ни дуракам, ни плутам не достаётся. Ведь проблема счастья куда глубже — и вовсе не заключается в материальном благополучии. Но многие ошибочно вступают на этот путь и ищут сокрытые тайны для обогащения — «маленькую игру», которая их осчастливит. Ключевой вопрос в том — большой суммой или большой трагедией?

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Пластический спектакль «Параллели»
Пластический спектакль «Параллели»

от 800₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Чайка по имени Джонатан Ливингстон
Чайка по имени Джонатан Ливингстон

от 700₽

Предложение
Предложение

от 750₽

Пер Гюнт
Пер Гюнт

от 1200₽

по подписке
Запах скошенной травы
Запах скошенной травы

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста