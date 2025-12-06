Игроки
Красноармейская улица, 64
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1200₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное
Про событие
Такая заманчивая, соблазнительная вещь эта «игра на счастье». Сядешь играть в маленький банчик.. глядишь, а маленькая игра как раз закончилась большой. Как часто стереотипно эта мысль закрадывается в головы людей: когда ничем неприметный одноклассник-троечник вдруг становится миллионером или дамочка без образования и выдающихся способностей улетает жить в дорогостоящую страну. Только вот счастье — ни дуракам, ни плутам не достаётся. Ведь проблема счастья куда глубже — и вовсе не заключается в материальном благополучии. Но многие ошибочно вступают на этот путь и ищут сокрытые тайны для обогащения — «маленькую игру», которая их осчастливит. Ключевой вопрос в том — большой суммой или большой трагедией?
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