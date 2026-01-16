Такая заманчивая, соблазнительная вещь эта «игра на счастье». Сядешь играть в маленький банчик.. глядишь, а маленькая игра как раз закончилась большой. Как часто стереотипно эта мысль закрадывается в головы людей: когда ничем неприметный одноклассник-троечник вдруг становится миллионером или дамочка без образования и выдающихся способностей улетает жить в дорогостоящую страну. Только вот счастье — ни дуракам, ни плутам не достаётся. Ведь проблема счастья куда глубже — и вовсе не заключается в материальном благополучии. Но многие ошибочно вступают на этот путь и ищут сокрытые тайны для обогащения — «маленькую игру», которая их осчастливит. Ключевой вопрос в том — большой суммой или большой трагедией?