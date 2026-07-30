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  1. Краснодар
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И смех и грех

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Шоу, где кринж становится искусством. Комик выходит на сцену, чтобы рассказать свои самые нелепые, неловкие и до боли жизненные истории. А затем две девушки разбирают их с точки зрения юмора и психологии. Почему это смешно? Что стоит за поступками? Где заканчивается кринж и начинается жизненный опыт? Ложка юмора. Щепотка психологии. Ведро жизненной мудрости. И самое интересное — ты не просто зритель. Ты тоже сможешь дать обратную связь и решить, кто оказался ближе к истине.

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