В нём есть что-то тягучее, гедонистическое, приглушённое, а потому таинственное… воздух пропитан томным и тёмным… Где, как не здесь, играть под вино перформанс о мучительной любви, о смерти и страсти? — А причём здесь Марлен? — спросишь ты или подумаешь. … Живым от марлен не уйти… Плейбек театр Перекидывает мост.