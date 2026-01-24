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Гастроперформанс «… Живым от марлен не уйти…»

Кофейня «Сгущёнка», улица имени Максима Горького, 97

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

В нём есть что-то тягучее, гедонистическое, приглушённое, а потому таинственное… воздух пропитан томным и тёмным… Где, как не здесь, играть под вино перформанс о мучительной любви, о смерти и страсти? — А причём здесь Марлен? — спросишь ты или подумаешь. … Живым от марлен не уйти… Плейбек театр Перекидывает мост.

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