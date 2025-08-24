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Friendship Speaking Club

Кофейня-библиотека Booker coffee
Октябрьская улица, 91

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Разговорный клуб английского языка. В это воскресенье будут обсуждать тему дружбы. Кто такие настоящие друзья? Какой ты друг? А можно ли быть друзьями с питомцем или бывшим? Будет тепло, честно и весело Обсудишь: — Какие бывают виды дружбы: от детской до онлайн — Легко ли заводить друзей во взрослом возрасте — Умеешь ли ты слушать и поддерживать друзей — Предавал ли ты когда-нибудь? Или тебя? — Зависть, конкуренция, прощение — всё, что не всегда удобно обсуждать — И что твои друзья сказали бы о тебе прямо сейчас? Поговоришь, посмеёшься, вспомнишь свои дружеские истории! Вопросы адаптированы под уровень A2–B1 — подойдут тем, кто уже немного говорит и хочет говорить свободнее. Все будет понятно, несложно и вкусно. Стоимость: 500 руб + заказ в кофейне. При записи тебя добавят в чат, где можно: — Задавать вопросы — Получать списки слов и подборки от Даши — Делиться мемами и просто болтать на английском

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