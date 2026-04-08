Booker coffee — не только кофейня, где ты можешь встретиться с друзьями, прийти с семьей или поработать, но и библиотека/читальный зал с книгами по искусству, дизайну, кино и архитектуре. В меню есть все вариации кофе: от классики до авторских напитков и альтернативы (воронка, батч брю). Если ты не пьешь кофе, тогда к твоим услугам чайная карта с разными методами заваривания. А ещё здесь проходят лекции, выставки, кинопоказы, встречи с творческими людьми. Режим работы: Понедельник — пятница с 07:30 до 21:00 Суббота, воскресенье с 09:00 до 21:00