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Кофейня-библиотека Booker coffee

Краснодар, Октябрьская улица, 91

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Booker coffee — не только кофейня, где ты можешь встретиться с друзьями, прийти с семьей или поработать, но и библиотека/читальный зал с книгами по искусству, дизайну, кино и архитектуре. В меню есть все вариации кофе: от классики до авторских напитков и альтернативы (воронка, батч брю). Если ты не пьешь кофе, тогда к твоим услугам чайная карта с разными методами заваривания. А ещё здесь проходят лекции, выставки, кинопоказы, встречи с творческими людьми. Режим работы: Понедельник — пятница с 07:30 до 21:00 Суббота, воскресенье с 09:00 до 21:00
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