Инсайт Бар — первое клубное кафе в городе, в котором регулярно проводятся интересные тренинги и клубные встречи. По будням проходят развивающие клубные встречи различных направлений: специально приглашённые гости, свободное общение и дискуссии с интересными людьми, раскрытие самых актуальных тем. А по выходным подготовили программу семинаров, мастер-классов и обучающих тренингов по интересующим направлениям! Здесь можно отдыхать, наслаждаться вкусным чаем и кофе, при желании участвовать в жарких полемиках, знакомиться и лично общаться с творческими людьми, учёными, психологами, эзотериками, астрологами, хиромантами и гадалками. Можно лично общаться с теми, кто тебе интересен. Отдыхай, интересно проводи время и развивайся. Расписание мероприятий: https://samopoznanie.ru/trainings
Карта места...