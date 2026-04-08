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ПСИ-кафе «Инсайт Бар»

Краснодар, Рашпилевская улица, 144

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Инсайт Бар — первое клубное кафе в городе, в котором регулярно проводятся интересные тренинги и клубные встречи. По будням проходят развивающие клубные встречи различных направлений: специально приглашённые гости, свободное общение и дискуссии с интересными людьми, раскрытие самых актуальных тем. А по выходным подготовили программу семинаров, мастер-классов и обучающих тренингов по интересующим направлениям! Здесь можно отдыхать, наслаждаться вкусным чаем и кофе, при желании участвовать в жарких полемиках, знакомиться и лично общаться с творческими людьми, учёными, психологами, эзотериками, астрологами, хиромантами и гадалками. Можно лично общаться с теми, кто тебе интересен. Отдыхай, интересно проводи время и развивайся. Расписание мероприятий: https://samopoznanie.ru/trainings
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