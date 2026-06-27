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Фестиваль «Со вкусом»

Красная улица, 25/2к1

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2500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

В течение всего дня на сцене фестиваля и в зоне фуд-корта под открытым небом будут проходить мастер-классы, дегустации и презентации от партнёров фестиваля. На протяжении дня настроение создадут музыкальные коллективы, а вечером гостей по традиции ждут концерт и танцы. Гостей фестиваля ждёт насыщенный день впечатлений: — Яркие гастрономические открытия, разнообразие сыров, мясных и рыбных деликатесов; — Зона мастер-классов и образовательная программа; — Насыщенная музыкальная программа; — Показы модных коллекций.

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