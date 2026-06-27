В течение всего дня на сцене фестиваля и в зоне фуд-корта под открытым небом будут проходить мастер-классы, дегустации и презентации от партнёров фестиваля. На протяжении дня настроение создадут музыкальные коллективы, а вечером гостей по традиции ждут концерт и танцы. Гостей фестиваля ждёт насыщенный день впечатлений: — Яркие гастрономические открытия, разнообразие сыров, мясных и рыбных деликатесов; — Зона мастер-классов и образовательная программа; — Насыщенная музыкальная программа; — Показы модных коллекций.