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Фестиваль электронной музыки

Мишкин Мишкин, улица имени Лаперуза, 3

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1200₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Масштабный 12-часовой фестиваль электронной музыки «Омега». В этом году развернутся на новой крытой площадке «Мишкин & Мишкин», где построят три танцпола. Более 40 артистов, 10 промо-команд со всей России, живые выступления — лишь малая часть того, что для тебя готовят. Главную сцену фестиваля со своим шоукейсом займёт m_division — промогруппа, отвечающая за проведение Gamma Festival.

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