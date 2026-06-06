Масштабный 12-часовой фестиваль электронной музыки «Омега». В этом году развернутся на новой крытой площадке «Мишкин & Мишкин», где построят три танцпола. Более 40 артистов, 10 промо-команд со всей России, живые выступления — лишь малая часть того, что для тебя готовят. Главную сцену фестиваля со своим шоукейсом займёт m_division — промогруппа, отвечающая за проведение Gamma Festival.