Сольный концерт студии танцев. Приглашаем тебя на яркое и завораживающее выступление студии кавказских танцев Eteri! В программе — традиционные и современные хореографические постановки, раскрывающие богатство и красоту кавказской культуры через пластику, энергетику и импровизацию. Ты увидишь сольные номера, динамичные групповые танцы и насыщенную эмоциями атмосферу, где каждый жест и движение рассказывают свою уникальную историю. Концерт станет настоящим путешествием, объединяющим музыку, костюмы и постановки в неповторимую синергию искусства. Это событие для всех, кто ценит волшебство танца и хочет погрузиться в мир кавказского наследия, наполненного страстью, грацией и силой духа! Ждём тебя на сольном концерте студии Eteri — почувствуй ритм Кавказа и энергию танца!