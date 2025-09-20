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Eteristudio

Дом культуры учащейся молодёжи Краснодарского края
Пашковская улица, 146

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 0+
Стендап
Спектакли

Про событие

Сольный концерт студии танцев. Приглашаем тебя на яркое и завораживающее выступление студии кавказских танцев Eteri! В программе — традиционные и современные хореографические постановки, раскрывающие богатство и красоту кавказской культуры через пластику, энергетику и импровизацию. Ты увидишь сольные номера, динамичные групповые танцы и насыщенную эмоциями атмосферу, где каждый жест и движение рассказывают свою уникальную историю. Концерт станет настоящим путешествием, объединяющим музыку, костюмы и постановки в неповторимую синергию искусства. Это событие для всех, кто ценит волшебство танца и хочет погрузиться в мир кавказского наследия, наполненного страстью, грацией и силой духа! Ждём тебя на сольном концерте студии Eteri — почувствуй ритм Кавказа и энергию танца!

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