ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

Эмпатия

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Опыт прошлого просит быть высказанным? Эмпатия — новый формат проживания событий и чувств. Смесь терапии и перформанса. Ты пишешь нам письмо — актёры его читают и проживают. Полная импровизация — «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 9 профессиональных перформеров выражают то, что почувствовали в режиме реального времени через: — живую музыку — вокал и голос — изобразительное искусство — актерскую игру — психологию — пластику Музыканты и вокалисты создают атмосферное звучание без подготовки. Для тех, чьи письма прочтут, этот вечер навсегда останется в памяти. Все — перформеры и зрители — разделят с тобой радость, любовь, боль и другие чувства, возникающие в процессе проживания твоей истории. ЭТО НАСТОЯЩАЯ ТЕРАПИЯ Для зрителей процесс тоже терапевтичный, ведь все здесь собрались не случайно. Если почувствовал, что готов рассказать свою историю — ждем твои письма. Эмпатия — история, которую пишешь ты.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Пластический спектакль «Параллели»
Пластический спектакль «Параллели»

от 800₽

Чайка по имени Джонатан Ливингстон
Чайка по имени Джонатан Ливингстон

от 700₽

Предложение
Предложение

от 750₽

Пер Гюнт
Пер Гюнт

от 1200₽

по подписке
Запах скошенной травы
Запах скошенной травы
по подписке
Спектакль «Тебя 2»
Спектакль «Тебя 2»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста