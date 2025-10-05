Опыт прошлого просит быть высказанным? Эмпатия — новый формат проживания событий и чувств. Смесь терапии и перформанса. Ты пишешь нам письмо — актёры его читают и проживают. Полная импровизация — «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 9 профессиональных перформеров выражают то, что почувствовали в режиме реального времени через: — живую музыку — вокал и голос — изобразительное искусство — актерскую игру — психологию — пластику Музыканты и вокалисты создают атмосферное звучание без подготовки. Для тех, чьи письма прочтут, этот вечер навсегда останется в памяти. Все — перформеры и зрители — разделят с тобой радость, любовь, боль и другие чувства, возникающие в процессе проживания твоей истории. ЭТО НАСТОЯЩАЯ ТЕРАПИЯ Для зрителей процесс тоже терапевтичный, ведь все здесь собрались не случайно. Если почувствовал, что готов рассказать свою историю — ждем твои письма. Эмпатия — история, которую пишешь ты.