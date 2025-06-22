Иммерсивный терапевтический перфоманс. Опыт прошлого просит быть высказанным? Перформанс-терапия — новый формат проживания событий и чувств.. Ты пишешь актерам письмо — они играют его на сцене. Полная импровизация — «Здесь и сейчас». 7 профессиональных перформеров выражают то, что почувствовали в режиме реального времени через: — живую музыку — вокал и голос — изобразительное искусство — актерскую игру — психологию — пластику Музыканты и вокалисты создают атмосферное звучание без подготовки. Для тех, чьи письма прочтут этот вечер навсегда останется в памяти Все — перформеры и зрители — разделят с тобой радость, любовь, боль и другие чувства, возникающие в процессе проживания вашей истории. Настоящая терапия. Эмпатия — история, которую пишешь ты. Всего за вечер прочтут 5 писем.