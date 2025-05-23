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ЭлектроСборка x Continuum

Фабрика, улица Захарова, 7/1

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Это целая философия, основанная на глубоком понимании себя и окружающего мира через призму холоднокровного звучания 3L3C7RO. Это стиль, который объединяет людей и создает уникальную атмосферу. Поприветствуй шоукейс Continuum из Ростова-на-Дону. Это молодая промо-группа, но уже успевшая навести шума в Ростове и теперь едет навести его здесь. Вот кто будет за пультом: YANA, SHATTER, SHAKHBUDIN. В эту ночь южная электронная сцена объединится, и тут станет не просто жарко, а горячо! Line up: YANA (Continuum) DENIS NEWSET SHATTER (Continuum) TRENER SHAKHBUDIN (Continuum) VALENTINA KOVALENKO BERETTA Тебя ждут: — 3D мэпинг, — Фото зона с зеркалами, — Зона отдыха у станка, — Барная зона, — Чайная зона, — Дворик, — Качественный звук. Билеты на входе — 800р FC|DC|18+

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