Это не просто показ фильма — это формат, где зрители становятся участниками смыслового диалога, где экран соединяет, а эмоции объединяют. Камерная обстановка зала «Монитор Сити de Luxe», мягкий свет, разговоры до и после фильма создают атмосферу, в которой кино оживает. Здесь можно не просто смотреть, но также понимать и проживать. После показа — открытая дискуссия, где эксперты и зрители обсуждают идеи, символы и смыслы картины. Это — культурный нетворкинг, общение с единомышленниками и людьми, для которых кино — больше, чем развлечение.