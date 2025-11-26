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Другое Кино

ТРК Сити-центр, 3 этаж, ул. Индустриальная 2

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от 3000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Это не просто показ фильма — это формат, где зрители становятся участниками смыслового диалога, где экран соединяет, а эмоции объединяют. Камерная обстановка зала «Монитор Сити de Luxe», мягкий свет, разговоры до и после фильма создают атмосферу, в которой кино оживает. Здесь можно не просто смотреть, но также понимать и проживать. После показа — открытая дискуссия, где эксперты и зрители обсуждают идеи, символы и смыслы картины. Это — культурный нетворкинг, общение с единомышленниками и людьми, для которых кино — больше, чем развлечение.

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