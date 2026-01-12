Выставка, представляющая творчество семьи художников из Москвы, «Дом Кулиничей». Экспозиция включает около 50 живописных и графических работ. Художников объединяют не только семейные узы, но также общие истоки творчества и нравственные принципы. Вместе с тем, каждый из них разрабатывает свои мотивы и темы, прокладывает собственный путь. В работах отражено стремление объединить традиции иконописи и народного искусства с приёмами новаторской живописи русского авангарда, ощущение одухотворённости природы, глубины и осмысленности крестьянского быта, укоренённость художественной традиции. Трое мастеров и два поколения – Анатолий Васильевич Кулинич, заслуженный художник Российской Федерации, Елена Алексеевна Борзых и их сын Никита Анатольевич Кулинич образуют творческое содружество, Дом Кулинича. Среди работ, которые будут представлены на выставке: серии литографий «Размышления о жизни», «Размышления о войне и мире» Анатолия Кулинича, «Зимняя прогулка», натюрморты Елены Борзых, серия литографий «Ночи Талабского архипелага» Никиты Кулинича и другие. Выставка будет проходить до 18 января 2026 года. Можно посетить по Пушкинской карте.