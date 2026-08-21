О чём спектакль? Женский мир, в котором мало места любви, житейским радостям, открытому выражению чувств. Мир, в котором нет мужчин. Но о которых мечтают, думают, вспоминают все жительницы. Казалось бы, это всё, что является основой повествования. Но так ли это? Смыслов гораздо больше. Как и вопросов, на которые предстоит ответить тебе, зрителю. Что тебя ждёт? Пронзительная испанская музыка, необычные инструменты, танцы, лаконичность декораций. Всё это погрузит вас в мир пьесы Лорки о жизни испанских женщин, основанной на реальных событиях. Зал камерный, и может возникнуть ощущение, что ты — участник действия.