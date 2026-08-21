Дом Бернарды Альбы
Зиповская улица, 5литХ
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 1700₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное
Про событие
О чём спектакль? Женский мир, в котором мало места любви, житейским радостям, открытому выражению чувств. Мир, в котором нет мужчин. Но о которых мечтают, думают, вспоминают все жительницы. Казалось бы, это всё, что является основой повествования. Но так ли это? Смыслов гораздо больше. Как и вопросов, на которые предстоит ответить тебе, зрителю. Что тебя ждёт? Пронзительная испанская музыка, необычные инструменты, танцы, лаконичность декораций. Всё это погрузит вас в мир пьесы Лорки о жизни испанских женщин, основанной на реальных событиях. Зал камерный, и может возникнуть ощущение, что ты — участник действия.
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