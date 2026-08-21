ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Дом Бернарды Альбы

Арт-пространство «Свои»
Зиповская улица, 5литХ

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1700₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

О чём спектакль? Женский мир, в котором мало места любви, житейским радостям, открытому выражению чувств. Мир, в котором нет мужчин. Но о которых мечтают, думают, вспоминают все жительницы. Казалось бы, это всё, что является основой повествования. Но так ли это? Смыслов гораздо больше. Как и вопросов, на которые предстоит ответить тебе, зрителю. Что тебя ждёт? Пронзительная испанская музыка, необычные инструменты, танцы, лаконичность декораций. Всё это погрузит вас в мир пьесы Лорки о жизни испанских женщин, основанной на реальных событиях. Зал камерный, и может возникнуть ощущение, что ты — участник действия.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Пластический спектакль «Параллели»
Пластический спектакль «Параллели»

от 800₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Чайка по имени Джонатан Ливингстон
Чайка по имени Джонатан Ливингстон

от 700₽

Предложение
Предложение

от 750₽

Пер Гюнт
Пер Гюнт

от 1200₽

по подписке
Запах скошенной травы
Запах скошенной травы

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста