Meg известен своими энергичными сетами, которые сочетают в себе элементы различных жанров, от хауса до техно, создавая уникальные звуковые ландшафты. Выдающийся российский музыкант, диджей, продюсер и профессиональный хореограф, чьё имя стало синонимом качества и инноваций в мире электронной музыки. Сочетая в себе многогранный талант и беспрецедентное мастерство, DJ Meg завоевал сердца тысяч поклонников по всему миру. Его уникальный стиль и способность создавать незабываемую атмосферу на каждом выступлении сделали его одним из самых востребованных артистов на современной сцене.