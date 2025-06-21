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DJ Meg

Tulum
Красная улица, 174/3

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Meg известен своими энергичными сетами, которые сочетают в себе элементы различных жанров, от хауса до техно, создавая уникальные звуковые ландшафты. Выдающийся российский музыкант, диджей, продюсер и профессиональный хореограф, чьё имя стало синонимом качества и инноваций в мире электронной музыки. Сочетая в себе многогранный талант и беспрецедентное мастерство, DJ Meg завоевал сердца тысяч поклонников по всему миру. Его уникальный стиль и способность создавать незабываемую атмосферу на каждом выступлении сделали его одним из самых востребованных артистов на современной сцене.

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