Твоё личное весеннее обострение выходит на новый уровень. Для тебя собрали группы со всего Юга. Лечить твою больную душу будут: Johnny Dow!! ! / grunge-punk (Севастополь). Nothing New! / pop-punk (Краснодар). The Starpers! / punk-rock (Краснодар). Pool of Jam / альтернативный рок (Ростов-на-Дону). По мнению твоей бывшей / Alternative Pop-Punk (Ростов-на-Дону).