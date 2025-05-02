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ДеньДурки Fest

Der Bunker bar, Краснодар, ул. Мира, 28 (заезд с ул. Октябрьской, 59)

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Необычное
Фестивали

Про событие

Твоё личное весеннее обострение выходит на новый уровень. Для тебя собрали группы со всего Юга. Лечить твою больную душу будут: Johnny Dow!! ! / grunge-punk (Севастополь). Nothing New! / pop-punk (Краснодар). The Starpers! / punk-rock (Краснодар). Pool of Jam / альтернативный рок (Ростов-на-Дону). По мнению твоей бывшей / Alternative Pop-Punk (Ростов-на-Дону).

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