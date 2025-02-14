В чем секрет людей, которые «себя любят»? Что такое «полюби себя»? Как часто мы слышим этот совет, но почти не понимаем, что именно это значит. Мы знаем, как поддерживать других, но часто теряемся, когда речь идет о заботе о себе. Тебя приглашают на мастер-класс, где участники вместе исследуют путь к любви и принятию себя через творчество и медитацию. Это больше, чем просто мастер-класс по созданию украшений. Это творческое пространство, где ты: • Исследуешь тему любви к себе • Создашь своё ожерелье-якорь • Погрузишься в медитативный выбор камней и материалов • Раскроешь символику цветов и форм в украшениях (сердце, круг, треугольник, цветы, животные) • Разберёшься, как украшения работают на самоощущение и психологический настрой • Поймешь, как с помощью украшений управлять впечатлением