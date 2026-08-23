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Дамочки

Театр «МОЙ»
Зиповская улица, 5В

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2100₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Взрывной, озорной, наполненный хулиганским юмором спектакль по рассказам Аверченко, поставленный в форме игрового театра. Команда «Культурные люди» исследует природу женских капризов и мужского стереотипного мышления. Спектакль заставит вдоволь посмеяться, а также может оказаться довольно полезным — как для взрослых и опытных людей, так и для новичков в области романтических отношений.

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