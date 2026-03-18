Выбор редакции
Concord Orchestra. Симфонические рок-хиты. Лучшее
Привокзальная площадь
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 4200₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты
Про событие
Когда рок встречается с симфонией — рождается нечто невероятное. Готовься к мощному музыкальному вихрю. Первый в мире танцующий симфонический оркестр — Concord Orchestra — приглашает тебя на грандиозное шоу Симфонические рок-хиты «Лучшее». Это уникальный коктейль классической музыки и рок-энергии, который покорит сердца всех — и истинных фанатов рока, и ценителей симфонического звучания. Всё, что ты любишь — в одном шоу. «Симфонические рок-хиты» — это взрыв эмоций, захватывающее путешествие сквозь вселенную легендарной рок-музыки.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи