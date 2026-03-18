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Concord Orchestra. Симфонические рок-хиты. Лучшее

Дворец культуры железнодорожников
Привокзальная площадь

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 4200₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты

Про событие

Когда рок встречается с симфонией — рождается нечто невероятное. Готовься к мощному музыкальному вихрю. Первый в мире танцующий симфонический оркестр — Concord Orchestra — приглашает тебя на грандиозное шоу Симфонические рок-хиты «Лучшее». Это уникальный коктейль классической музыки и рок-энергии, который покорит сердца всех — и истинных фанатов рока, и ценителей симфонического звучания. Всё, что ты любишь — в одном шоу. «Симфонические рок-хиты» — это взрыв эмоций, захватывающее путешествие сквозь вселенную легендарной рок-музыки.

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