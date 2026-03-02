Молодые комики выступят со своими лучшими шутками, чтобы ты запомнил их имя в мире комедии. На сцене будет 10 комиков и в конце мероприятия, комик который больше всего запомнился залу — получает денежный приз. Ведущий: резидент Stand Up Club «Маяковский» — Никита Сафиуллов