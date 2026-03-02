Возраст 16+
Стендап
Про событие
Молодые комики выступят со своими лучшими шутками, чтобы ты запомнил их имя в мире комедии. На сцене будет 10 комиков и в конце мероприятия, комик который больше всего запомнился залу — получает денежный приз. Ведущий: резидент Stand Up Club «Маяковский» — Никита Сафиуллов
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи