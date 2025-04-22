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Стендап
Про событие
Шоу, в котором ведущие слушают истории гостей и угадывают, чем все закончилось. Ведущие: Дмитрий Моргунов, Алексей Леший, Григорий Амирян, Рэм Дементьев. Диджей: Slam Александр. Гости: Зелим Юсупов, Артем Великолепный. Двери открываются в 19:00, начало мероприятия в 19:30. Рассадка в свободной форме. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене. Вход на мероприятие 18+
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