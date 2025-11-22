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  1. Краснодар
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Человек-невидимка

Мегамолл, вход А, 2-й этаж, ул. Уральская 79/3

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Стендап
Спектакли

Про событие

Ты побываешь в лаборатории Человека-невидимки и станешь свидетелем его появлений и исчезновений прямо из воздуха. На твоих глазах перестанут действовать законы гравитации. А белый кролик исчезнет без следа. Также ты погрузишься в атмосферу дома с приведениями и будешь немало удивлён предсказаниями человека-невидимки. Это невероятно интересно!

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