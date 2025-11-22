Ты побываешь в лаборатории Человека-невидимки и станешь свидетелем его появлений и исчезновений прямо из воздуха. На твоих глазах перестанут действовать законы гравитации. А белый кролик исчезнет без следа. Также ты погрузишься в атмосферу дома с приведениями и будешь немало удивлён предсказаниями человека-невидимки. Это невероятно интересно!