Возраст 6+
Стендап
Спектакли
Про событие
Ты побываешь в лаборатории Человека-невидимки и станешь свидетелем его появлений и исчезновений прямо из воздуха. На твоих глазах перестанут действовать законы гравитации. А белый кролик исчезнет без следа. Также ты погрузишься в атмосферу дома с приведениями и будешь немало удивлён предсказаниями человека-невидимки. Это невероятно интересно!
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