ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Catmoonk

Архитектор Бар, Красная улица, 118

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Музыкальный продюсер, вокалист и диджей, чьи треки и выступления гармонично сочетают академическое искусство и андеграунд. Его творчество — это синтез опыта, накопленного за годы работы артистом мюзик-холла, оперным солистом и фронтменом рок-групп.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Комики против записок
Выбор редакции
Комики против записок

300₽

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Битва комиков
Битва комиков

600₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Вечеринка с бесплатным баром
Вечеринка с бесплатным баром

1490₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста