Brutal Russian Alliance
Красная улица, 76литА
Начало:
Завершение:
550₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Сибирский death/grind бульдозер Accidental Death Benefit в рамках весеннего российского тура продолжает свой путь, захватывая новые регионы нашей необъятной родины. Раздавливая всех на своем пути тяжелейшими рифами и скоростными ритмами, эта смертоносная машина оставит неизгладимый след в ваших душах!
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