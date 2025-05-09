Сибирский death/grind бульдозер Accidental Death Benefit в рамках весеннего российского тура продолжает свой путь, захватывая новые регионы нашей необъятной родины. Раздавливая всех на своем пути тяжелейшими рифами и скоростными ритмами, эта смертоносная машина оставит неизгладимый след в ваших душах!