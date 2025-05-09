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Brutal Russian Alliance

The Rock Bar Classic
Красная улица, 76литА

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Сибирский death/grind бульдозер Accidental Death Benefit в рамках весеннего российского тура продолжает свой путь, захватывая новые регионы нашей необъятной родины. Раздавливая всех на своем пути тяжелейшими рифами и скоростными ритмами, эта смертоносная машина оставит неизгладимый след в ваших душах!

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