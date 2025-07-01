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Большой открытый микрофон

StandUp Bar Krasnodar, Красная улица, 118

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Молодые и опытные комики проверяют новые шутки! Будет смешно и атмосферно! Первый профессиональный стендап бар на юге России, где выступают медийные комики с эфирами в телевизионных и интернет проектах, таких как: Standup на тнт, Open Mic Vk, Money Mic Vk, Открытый микрофон на тнт, Comedy Баттл на тнт и другие.

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