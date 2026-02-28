Комики клуба сойдутся в ожесточённой юмористической схватке за звание самого смешного комика этой недели, самый-самый получит 10.000 рублей, и всего лишь, за один вечер. Как же выявят самого смешного? С помощью тебя! За кого зал по итогам вечера больше аплодировал, тот и будет достоин выигрыша.