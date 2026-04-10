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Альтернативный рок в живом звучании, разрывающий сердце вокал с грустной лирикой, шквал гитарных рифов и мощные барабаны — вот, что ждёт тебя этим вечером. Треклист из более двадцати композиций, включая самые любимые слушателями песни.
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