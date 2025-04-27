Выпускной спектакль базового курса актерского мастерства ACT.LAB 22 «Бабушкин сон» по мотивам одноименной пьесы Леона Агулянского. Это почти смешная история. Взрослые дети слетаются с концов Земли к матери, которая хочет устроить, прописать их судьбу, но не помнит, где спрятала чемодан с наличными. Во время поиска прорастают личные трагедии героев: невостребованность, одиночество, преданная любовь. Каждый получает возможность круто изменить судьбу и прикоснуться к счастью, но... Как распорядятся герои этими возможностями узнаем совсем скоро!