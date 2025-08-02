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Выставки
Про событие
Авторская встреча и портфолио-ревю с Константином Чемерисом из Пущино. Художник, член Союза фотохудожников России, лауреат государственных стипендий, автор персональных выставок и фотокниг, известен экспериментами в городском пейзаже в монохромной гамме. Он расскажет о своём творческом пути, поделится приёмами и источниками вдохновения, проведёт разбор работ и даст советы. Вход по билету на выставку «35 лет Союзу фотохудожников России».
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