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Авторская встреча

Художественный музей им. Ф.А. Коваленко, Красная улица, 15

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от 70₽ до 250₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Авторская встреча и портфолио-ревю с Константином Чемерисом из Пущино. Художник, член Союза фотохудожников России, лауреат государственных стипендий, автор персональных выставок и фотокниг, известен экспериментами в городском пейзаже в монохромной гамме. Он расскажет о своём творческом пути, поделится приёмами и источниками вдохновения, проведёт разбор работ и даст советы. Вход по билету на выставку «35 лет Союзу фотохудожников России».

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