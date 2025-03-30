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  1. Краснодар
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Арт-встреча «Жизнь, любовь, вино»

улица имени В.Н. Мачуги, 7/2

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Проведи время в кругу прекрасных девушек, где можно напитаться энергией, найти новые знакомства и атмосферно провести вечер под бокал вина. На встрече тебя ждут: - мастер-класс по изготовлению свечей из вощины + создание карты желаний и намерений - квиз на женские темы - много разговоров о всех и обо всем. Организаторы приготовили небольшой подарок для каждой девушки :)

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