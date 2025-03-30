Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Проведи время в кругу прекрасных девушек, где можно напитаться энергией, найти новые знакомства и атмосферно провести вечер под бокал вина. На встрече тебя ждут: - мастер-класс по изготовлению свечей из вощины + создание карты желаний и намерений - квиз на женские темы - много разговоров о всех и обо всем. Организаторы приготовили небольшой подарок для каждой девушки :)
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи