Проведи время в кругу прекрасных девушек, где можно напитаться энергией, найти новые знакомства и атмосферно провести вечер под бокал вина. На встрече тебя ждут: - мастер-класс по изготовлению свечей из вощины + создание карты желаний и намерений - квиз на женские темы - много разговоров о всех и обо всем. Организаторы приготовили небольшой подарок для каждой девушки :)