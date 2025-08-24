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Арт-вечер с вином

Творческая мастерская «Ухо», Казбекская улица, 5

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Ты станешь не просто участником арт-вечера, а почти героем фильма. Только представь: ты открываешь дверь в мастерскую, город остаётся за стеклом, гул машин растворяется в шорохе виниловой пластинки. Свет мягкий, как утро в воскресенье. На столах — кисти, краски, бокалы вина. В воздухе пахнет чем-то родным: смесью свежего хлеба, дерева и терпкой ноткой терпентина. Здесь никто не спешит. Здесь не спрашивают: «А ты умеешь рисовать?» Здесь спрашивают только: «Какого цвета сегодня твой вечер?» Ты можешь прийти усталым, потерянным, без вдохновения, а уйти — с картиной, в которой останется твой смех, разговоры, бокал вина и та самая мелодия из проигрывателя. Запись обязательна. Вопросы можно уточнить по телефону.

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