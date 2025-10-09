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Арт-практика «Состояние»

Зацепи кофе, Гимназическая улица, 59

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Арт-практика для глубокого погружения в своё внутреннее состояние через интуитивное рисование. Практика помогает честно увидеть и понять, что с тобой происходит на самом деле, отпустить напряжение и найти ресурс, чтобы двигаться дальше. Что тебя ждёт? — Настройка через тело и дыхание. Простые упражнения, чтобы почувствовать свои ощущения и подключиться к себе — Интуитивное рисование. Без правил, без оценки, без навыков рисования — просто фиксируем поток ощущений на бумаге через линии, пятна и цвета — Разбор рисунка — самый важный момент. Здесь происходит глубина мастер-класса. Ты смотришь на свой рисунок, как на зеркало внутреннего мира. — Финальная рефлексия. Зафиксируешь одно важное осознание, которое забирёшь с собой и можешь применять дальше Что это дает? Ты сразу почувствуешь, где внутри — блоки, тревога или пустота, — и получишь способ снимать напряжение и находить ресурс без сложных практик и долгих разборов. Поймёшь, что мешает двигаться в жизни и как вернуть себе опору. Даже если ты пришла «просто попробовать», уйдёшь с глубоким пониманием себя и необычным опытом.

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