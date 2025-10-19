Арт-практика про исследование своих отношений (с партнёром, семьёй, друзьями или с собой) через арт-терапию, которая помогает увидеть, как ты строишь отношения, какие сценарии повторяешь и где теряешь энергию, а где создаёшь близость, найдёшь новые способы выстраивать здоровые связи. Что ты будешь делать? 1. Настройка через тело и дыхание. Короткая дыхательная практика, чтобы услышать себя и свои ощущения. 2. Интуитивное рисование. Без правил и оценки — каждый элемент рисунка отражает твою реальность: твои внутренние установки, фундамент в отношениях, действия и желания, результаты и эмоциональный контекст. Через рисунок проявляются скрытые паттерны, энергия, блоки и ресурсы. 3.Разбор рисунка — сердце мастер-класса. Здесь проявляется глубина работы. Ты видишь свой рисунок как «зеркало своих отношений», а каждый элемент — твой уникальный внутренний сценарий. 4. Финальная рефлексия. Фиксируем одно важное осознание, которое можно применять в жизни — для новых действий, здоровых границ и поддерживающих связей. Что это дает? — Осознаешь свои повторяющиеся паттерны и где теряешь энергию. — Увидишь, что мешает близости, и где можно построить доверие. — Получишь способ трансформировать свои внутренние сценарии и укрепить личные границы. — Даже если пришла «просто попробовать», уйдёшь с глубоким пониманием себя и своих отношений, а также с конкретным инструментом для работы с ними. Ведёт: Кристина Венюкова — арт-практик, автор и ведущая мастер-классов для взрослых и детей. Более 5 лет опыта работы с группами и индивидуально, обучение у психологов и арт-терапевтов, собственные авторские методики. Создаю пространство, где творчество становится инструментом самопознания и ресурса.