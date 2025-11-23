Благотворительный вечер испанской музыки! Почему именно такая концепция ? Любовь — это сила, которая объединяет нас, несмотря на различия. Это разные формы и оттенки чувств: романтика и дружба, забота и уважение, страсть и нежность,проклятие.. Она не знает границ, языков и правил, потому что любовь — это то, что живет в каждом сердце. Именно такой смысл заложили в уникальный концерт испанской музыки, который расскажет именно о таких чувствах. Через мелодии и слова передадут всю гамму любви — ту, что вдохновляет и лечит, объединяет людей и помогает заботиться о тех, кто беззащитен. Этот вечер — не только праздник души, но и поступок доброты. Все средства от концерта пойдут на помощь приюту для бездомных животных. Ведь любовь к животным — ещё одна важная форма великой любви, которая делает наш мир лучше. Все денежные средства от продажи билетов будут направлены в приют для бездомных животных «Краснодог»