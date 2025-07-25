В основе образа артиста — маска, которая играет ключевую роль в его легенде. Магическая маска нужна для путешествий в параллельные миры. Она скрывает истинное лицо героя и выдаёт его за духа. Духи-проводники принимают его в маске за одного из них и пропускают в другой мир. Герой платит за услугу в мире духов монетами на шляпе. Мелодик-техно саунд с элементами органических звуков и acid. Он отправит тебя в незабываемое путешествие. Его треки играют в своих сетах такие артисты, как: Damian Lazarus, Adam Port, &Me, Rampa, AudioFly, Richie Hawtin, Tensnake и многие другие. Aiwaska играл свои сеты в США и Европе, на фестивале Burning Man и Odyssey Music Festival!