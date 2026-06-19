В этот вечер на сцене — комики, которых ты мог видеть в проектах Стендап на ТНТ, Камеди Баттл, Открытый микрофон и на других популярных площадках. Но сейчас они не в кадре, а в двух метрах от тебя. Это опытные артисты, которые умеют работать с живой реакцией, импровизировать и превращать обычный вечер в событие.