Возраст 18+
Стендап
Про событие
В этот вечер на сцене — комики, которых ты мог видеть в проектах Стендап на ТНТ, Камеди Баттл, Открытый микрофон и на других популярных площадках. Но сейчас они не в кадре, а в двух метрах от тебя. Это опытные артисты, которые умеют работать с живой реакцией, импровизировать и превращать обычный вечер в событие.
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