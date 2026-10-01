Баварские традиции в самом сердце Кузбасса. Европейская кухня, свежее пиво и живые концерты. Режим работы: Вс — Чт 12:00–01:00 Пт — Сб 12:00–03:00 https://hb42.ru/
Карта места...
Предстоящие события в этом месте
Вечер современного джаза
Музыкальный вечер с квартетом Марка Сорокина. В их репертуаре авторские произве...
1000₽
Джем сэйшн (Jam Session)
Вечер джазовых импровизаций от кемеровских музыкантов. Все участники собираются...
500₽
Юсиф Юсифов
Самый успешный комик родом из Сургута, а ныне житель столицы. Участник различны...
от 1800₽