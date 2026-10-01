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Hofbrau

Кемерово, бульвар Строителей, 54А

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Баварские традиции в самом сердце Кузбасса. Европейская кухня, свежее пиво и живые концерты. Режим работы: Вс — Чт 12:00–01:00 Пт — Сб 12:00–03:00 https://hb42.ru/
Карта места...

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