Jam Session — это вечер, где джаз рождается здесь и сейчас. Музыканты не знают, что сыграют. Зрители не знают, что услышат. А в итоге — чистая магия импровизации. Любимые новогодние мелодии в джазовой обработке — всё, что нужно для настроя, чтобы выбрать лучший подарок и создать шедевр оливье. Забронировать место можно по номеру телефона.