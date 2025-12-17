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Новогодний Jam Session

Hofbrau, бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Jam Session — это вечер, где джаз рождается здесь и сейчас. Музыканты не знают, что сыграют. Зрители не знают, что услышат. А в итоге — чистая магия импровизации. Любимые новогодние мелодии в джазовой обработке — всё, что нужно для настроя, чтобы выбрать лучший подарок и создать шедевр оливье. Забронировать место можно по номеру телефона.

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